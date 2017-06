Syrische vluchteling wil dolgraag restaurant openen in Sassenheim

Syrisch buffet | Foto: Anita Janssen

SASSENHEIM - Een kleine tweehonderd Sassenheimers genoten woensdagavond van een Syrisch buffet gemaakt door de Syrische vluchteling Aiman Ghaban. Via het landelijke project Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP), dat in Teylingen begin dit jaar is gestart, worden statushouders begeleid in hun weg naar de arbeidsmarkt.

De Syrische statushouder Aiman heeft één droom: hij wil graag zelf een restaurant beginnen. De 39-jarige chef-kok vluchtte in 2012, toen de burgeroorlog uitbrak, via Libië en Egypte naar Nederland. Inmiddels woont hij sinds 2014 met zijn gezin in Sassenheim.



Wim van Vliet uit Voorhout heeft een cateringbedrijf en hoorde van het project. Hij bedacht samen met Aiman het Syrisch buffet met het idee om de Sassenheimers kennis te laten maken met de Syrische keuken. Het blijkt een succes. Woensdag waren er namelijk maar liefst 160 deelnemers aan het buffet.



Droom



'Het koksmes snijdt hier aan twee kanten', zegt Carla Breuer, burgemeester van Teylingen tussen twee hapjes door. 'Op deze manier leren de Sassenheimers Aiman kennen en kan hij verder werken aan zijn droom, een eigen restaurant.'



Door: Anita Janssen