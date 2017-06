'Met pijn in zijn hart' verlaat Wolters ADO: 'Deze kans moest ik pakken'

DEN HAAG - Randy Wolters vertrekt naar eigen zeggen 'met pijn in zijn hart' bij ADO Den Haag. De buitenspeler tekende woensdag een tweejarig contract bij het Schotse Dundee FC.

'ADO is mijn cluppie waar ik al van jongs af aan kom', zegt Wolters, die woensdagavond terugkeerde uit Schotland. 'Het ging allemaal heel snel. Maandag zocht Dundee contact. Zij wilden snel doorpakken. Deze kans en aanbieding kon ik niet laten lopen.'De Leidenaar had ook een aanbieding van ADO Den Haag op zak, maar die kon door de Haagse club nog niet verzilverd worden. ADO wacht nog altijd op goedkeuring op de begroting van de KNVB. 'Dat maakte het ook lastig', erkent Wolters, die niet kan wachten op zijn eerste buitenlandse avontuur.Wolters werd in de winterstop naar ADO Den Haag gehaald en speelde in de tweede seizoenshelft twaalf wedstrijden in het groen-gele shirt. Daarvoor kwam hij onder meer voor Go Ahead Eagles, VVV Venlo en FC Utrecht uit.