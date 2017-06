Auto verwoest door brand

Autobrandd | Foto: Regio15

DEN HAAG - Op de Tureluurlaan in de Haagse wijk Ypenburg is een auto uitgebrand. Het vuur werd in de nacht van woensdag op donderdag rond 3.30 uur ontdekt.

De auto stond op straat geparkeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand, maar sluit niet uit dat het om brandstichting zou gaan.