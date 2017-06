Brandweer redt koe uit sloot samen met omwonenden

DELFT - De brandweer heeft in Delft met de boer en toegeschoten omwonenden een koe uit de sloot gered.

Een voorbijganger had woensdagavond de koe in de sloot zien staan langs het Derde Wereldpad en belde de brandweer. De brandweer wist de koe weer op het droge te trekken. Het beest is overgedragen aan de boer.Het komt regelmatig voor dat koeien in de sloot springen. Ze doen dat meestal voor verkoeling. Waarom deze koe op 23:00 's avonds in de sloot stond is onbekend.