Half uur vertraging op A4 richting Amsterdam door ongeluk

ZOETERWOUDE-RIJNDIJK - Op de A4 staat donderdag rond 8: 00 uur tussen Leidschendam en Zoeterwude-Rijndijk 7 kilometer file door een ongeluk waarbij zeker 2 auto's betrokken zijn geweest. De vertraging is minimaal een half uur.

Rijkswaterstaat is met bergingswerkzaamehden bezig. Verkeer kan gebruik maken van de parallelbaan. De linkerijstrook was dicht en rond half negen weer open. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.Enige tijd later gebeurde er aan de andere kant van de weg een ongeluk. Daardoor is er vertraging tussen het knooppunt Burgerveen en Zoeterwoude-Rijndijk.