Billenknijper belaagt meerdere vrouwen

ALPHEN AAN DEN RIJN - De politie in Alphen aan den Rijn is op zoek naar een man zeker drie vrouwen in hun billen heeft geknepen. Alle drie de slachtoffers werden de afgelopen dagen op dezelfde manier door de man benaderd en betast.

De vermoedelijke dader rijdt op een paarse fiets in de richting van de vrouwen. De man blijft eerst rustig in de buurt van de vrouwen fietsen voordat hij daadwerkelijk toeslaat.De politie gaat ervanuit dat het telkens om dezelfde blanke man gaat van ongeveer 25 tot 30 jaar oud. Hij is tussen de 170 en 180 meter lang, heeft een stevig tot fors postuur en blond gemillimeterd haar. De man zou in één van de gevallen iets in het Engels tegen een vrouw hebben gezegd.Getuigen worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie in Alphen aan den Rijn. Dat kan via 0900-8844 of door een bezoek te brengen aan het politiebureau aan de Kees Mustersstraat of via een privébericht op Facebook.