Ga jij weleens met de bus? Dat wordt nu goedkoper

REGIO - Reizen met de bus wordt goedkoper, maar niet voor iedereen. Het kilometertarief in het stads- en streekvervoer in de regio's rond Gouda, Alphen aan den Rijn en Leiden gaat omlaag.

Ook in de Duin- en Bollenstreek en Krimpenerwaard gaat de prijs omlaag. De tariefverlaging betekent niet dat je hier goedkoper uit bent dan in de rest van de provincie. Het kilometertarief wordt namelijk gelijkgetrokken met de rest van de streek: van 0,143 euro naar 0,136 euro per kilometer. Dit is het resultaat van een initiatief van de SP in de Provinciale Staten.Het stadsvervoer in Den Haag is het duurst van de vier grote steden in ons land met 0,155 euro per kilometer. Dit blijft voorlopig ook zo, want het Haagse stadsvervoer valt onder de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). In de voormalige regio Haaglanden is er in het verleden voor gekozen om overheidsbezuinigingen op te vangen door het kilometertarief te laten stijgen. Volgens een woordvoerder van de MRDH is hiermee voorkomen dat er nog meer bezuinigd moest worden op het ov in Haaglanden.De PvdA wil in heel Zuid-Holland de tarieven voor de bus en tram verlagen. Een meerderheid in Provinciale Staten staat achter dit voorstel. De provincie gaat nu onderzoeken of de prijs van een bus of tramrit verlaagd kan worden naar het tarief van 2015.