Team Brunel doet weer mee aan Volvo Ocean Race

DEN HAAG - Team Brunel gaat opnieuw meedoen aan de Volvo Ocean Race (VOR). Bouwe Bekking zal in het Nederlandse zeilteam weer als schipper fungeren. Hij staat voor de achtste keer aan de start van de zeilrace om de wereld. Daarmee is Bekking de meest ervaren VOR-schipper ooit. De boot van Brunel eindigde de vorige editie, na een pitstop in Den Haag, als tweede.

Volgens een persbericht van Team Brunel staat de overdracht van kennis en ervaring aan de nieuwe zeilgeneratie centraal in komende race, die half oktober met een havenrace in Alicante begint. Op 22 oktober vertrekt de vloot voor de eerste etappe richting Lissabon.Aan de komende editie doen nu zeven jachten mee, waaronder het Nederlandse team van AkzoNobel , dat gestationeerd is in Den Haag. Schipper Simeon Tienpont juicht de komst van Brunel toe. 'Het is fantastisch om een nieuw team in de Volvo Ocean Race te verwelkomen, vooral omdat het geleid wordt door een Nederlandse schipper. De Volvo Ocean Race en Nederland delen een rijke geschiedenis en het is geweldig om ons land te vertegenwoordigen, het enige land met twee schippers in de komende editie,' aldus Tienpont.'Ik weet zeker dat op het water er genoeg rivaliteit zal zijn tussen Bouwe’s team en ons, en dat er veel kameraadschap zal zijn wanneer we aan wal zijn', sluit hij af.