VV Schoonhoven profiteert niet van recordtransfer Rick Karsdorp: 'Wij ontvangen geen cent'

SCHOONHOVEN - De recordtransfer van Schoonhovenaar Rick Karsdorp werd woensdag wereldkundig gemaakt door zijn nieuwe club AS Roma. Feyenoord ontvangt een bedrag van 14 miljoen euro, dat door bonussen kan oplopen naar 19 miljoen. Een clubrecord. Je zou zeggen dat jeugdclub VV Schoonhoven ook profiteert. Maar nee.

'Wij krijgen helemaal niets', laat penningmeester Pieter-Jan Boringa van de club weten. 'Rick heeft ons op hele jonge leeftijd verlaten. Om recht te hebben op een opleidingsvergoeding moet de jeugdspeler tot minimaal zijn twaalfde jaar bij de amateurclub gevoetbald hebben, maar Rick vertrok naar Feyenoord toen hij 9 of 10 jaar oud was.'Karsdorp speelde als puber ook nog een half jaar voor zijn jeugdclub, nadat zijn ouders hem bij Feyenoord hadden weggehaald omdat zijn schoolprestaties ernstig achteruit waren gegaan. Maar officieel ingeschreven stond Karsdorp echter nooit, weet Boringa: 'Zijn spelerspas is altijd in Rotterdam gebleven.'Met een beetje meer geluk had VV Schoonhoven enkele tienduizenden euro's kunnen bijschrijven, maar die gaan nu dus aan hun neus voorbij. 'Heel jammer, maar we gunnen het Rick van harte. We zijn ontzettend trots op hem. Hij kwam wekelijks op de club, maar dat zal nu wel minder worden.'Het is niet zo dat de voetbalclub nooit iets heeft verdiend aan de profcarrière van Karsdorp. Bij de ondertekening van zijn eerste profcontract bij Feyenoord ontving Schoonhoven 1000 euro.