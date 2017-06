Hectisch: In 72 uur een film maken over Den Haag

DEN HAAG - Waar normaal het maken van een film maanden tot zelfs jaren kan duren, doen ze het in Den Haag anders. Daar wordt binnen 72 uur een film gemaakt, tijdens de gelijknamige wedstrijd '72 hours The Hague Film Contest'.

Dinsdag kregen de deelnemers de opdracht zoals de locatie en personage waarmee zij in hun film rekening moeten houden. Daarna gingen ze aan de slag: elk team krijgt 72 uur om een script te schrijven, te filmen en te monteren. Vrijdag om 11.00 uur moet de film klaar zijn.Acteur Klemens Patijn doet aan de wedstrijd mee met het Haags Drama Team. Hij schreef samen met de andere groepsleden het script van hun korte film. 'Ik speel een man die een heel hectisch leven leidt en daardoor tot stilstand komt', zegt Klemen tegen mediapartner Den Haag FM. 'In de film zie je of het hem lukt om los te komen van de hectiek van de wereld.'Naast een goed verhaal moet de film aan nog een aantal spelregels voldoen. Er moet een levend dier in de film te zien zijn en op enig moment moet de zin 'dit is de eerste keer' worden uitgesproken.Alle inzendingen worden beoordeeld door een vakjury, met onder anderen Martin Koolhoven, regisseur van films als 'Brimstone' en 'Oorlogswinter'. Maandag wordt tijdens een premièreavond in de bioscoop aan het Buitenhof bekend gemaakt wie de beste korte film heeft gemaakt. De winnaar ontvangt de Haagse Oscâh en krijgt 1000 euro om zijn talent verder te ontwikkelen.