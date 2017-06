Man moet voor tweede keer Mercedes inleveren

DEN HAAG - Een 43-jarige uit Den Haag is dinsdag aangehouden voor de mishandeling van een 37-jarige fietser. De fietser moest op de Haringkade uitwijken voor de verdachte. Die gaf met zijn Mercedes geen voorrang op de kruising met de Duinweg.

De fietser sprak de eigenaar van de Mercedes aan op zijn gedrag en werd vervolgens mishandeld. De verdachte reed daarna weg. Omdat het kenteken van de auto bekend was, werd de man later alsnog aangehouden. Zijn auto werd in beslag genomen omdat de politie onderzoek wil doen naar de herkomst van de wagen.De verdachte bleek namelijk een bekende van de politie. Hij moest al eerder een Mercedes inleveren. De man werd in januari 2016 veroordeeld voor witwassen. Naast de auto moest hij toen ook nog een bedrag van 100.000 euro overmaken.