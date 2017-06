Slechts 'enkele' getuigen vechtpartij Parkpop melden zich bij politie

DEN HAAG - Bij de politie hebben zich de afgelopen dagen getuigen gemeld van de vechtpartijen op Parkpop. Een woordvoerder van de de politie zegt dat het gaat om 'enkele' getuigen, Hij kan niet zeggen hoeveel mensen zich gemeld hebben. De recherche doet onderzoek.

Tijdens het optreden van onder andere Broederliefde was het onrustig in het publiek . Er waren vechtpartijen, waarbij gewonden zijn gevallen. Ook werden vrouwen betast. Twee vrouwen hebben hiervan aangifte gedaan. Er zijn geen nieuwe meldingen van betasting binnengekomen. De politie deed een oproep aan getuigen om zich te melden.Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn tijdens een optreden van Broederliefd e . Ook na een optreden van de Rotterdamse rapformatie in TivoliVredenburg in Utrecht was het onrustig. Rapper Emms kwam daarnaast negatief in het nieuws vanwege antisemitische leuzen tijdens de bekerfinale Feyenoord-FC Utrecht vorig jaar. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei besloot daarop dat Broederliefde niet langer Ambassadeur van de Vrijheid tijdens Bevrijdingsdag dit jaar mocht zijn.