Zuid-Hollands kampioen kussengevecht worden? Het kan

ZOETERWOUDE-RIJNDIJK - 'Het vinden van een goede balans is de sleutel tot de overwinning.' Dat zegt Anke van Elteren van HetIdee, organisator van het Zuid-Hollands kampioenschap kussengevecht. De zachte klappen gaan zaterdag vallen op de Rijneke Boulevard in Zoeterwoude.

Het evenement wordt voor de eerste keer georganiseerd. Kinderen en volwassenen kunnen zich op een balk wagen om de titel in de wacht te slepen.Het spel wordt zittend op een evenwichtsbalk uitgevochten in plaats van staand. 'Daarom moeten deelnemers een goede pose vinden waarmee ze klappen kunnen opvangen zonder hun evenwicht te verliezen,' zegt Van Elteren.De competitie bestaat uit vier categorieën: kinderen, mannen, vrouwen en teams van twee. Voor de uiteindelijke winnaars ligt een cheque ter waarde van 200 euro klaar. Voor de kinderen zijn andere prijzen geregeld. Sportclubs kunnen zich per team inschrijven en maken kans op een sponsorbedrag voor de eigen vereniging.Om te voorkomen dat door het slechte weer minder deelnemers op komen dagen, heeft de organisatie uit voorzorg een overkapping geregeld. Inschrijven voor het kampioenschap kan hier , of op de dag zelf tot 11.30 uur op de boulevard.