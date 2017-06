Dierenambulance maakt extra ritje voor gedumpte huisdieren

DEN HAAG - De Dierenambulance Den Haag rijdt nu al een extra rondje door het Zuiderpark om gedumpte knaagdieren op te halen. Vooraf aan de schoolvakantie, die volgende week begint, worden er veel huisdieren gedumpt omdat de eigenaar geen opvang kan regelen of betalen.

Volgens medewerker Jeroen worden de knaagdieren op dit moment nog niet op grote schaal voor de gedumpt , maar als er even tijd is, rijdt de dierenambulance wel extra door het park op zoek naar verlaten huisdieren.De vangst is soms opmerkelijk, zo vertelt hij aan Omroep West. Reptielen, muizen en onlangs zelfs een fret. 'Soms worden de dieren niet eens losgelaten maar worden ze met kooi en al gedumpt', zegt Jeroen. Het Zuiderpark is al jaren een dumpplaats voor huisdieren die door hun eigenaar niet meer verzorgd kunnen worden.De meeste huisdieren overleven hun avontuur in het Zuiderpark niet, zo vertelt de medewerker van de Dierenambulance Den Haag verder. Ze vallen ten prooi aan vossen, weten niet hoe ze aan eten kunnen komen of vriezen dood. Tamme konijnen hebben grote kans op de ziekte myxomatose , een pijnlijke en dodelijke ziekte herkenbaar aan opgezette ogen.