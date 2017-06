KNVB maakt indelingen amateurvoetbal bekend

REGIO - De voetbalbond KNVB heeft woensdagavond tijdens een overleg met de amateurclubs de indelingen van de Tweede en Derde Divisie en de Hoofdklassen bekendgemaakt.

In de Tweede Divisie is onze regio sterk vertegenwoordigd met vier clubs uit de regio. Katwijk en VVSB gaan op voor hun tweede seizoen in de hoogste amateurklasse. FC Lisse en Rijnsburgse Boys zijn nieuw in de Tweede Divisie, zij promoveerden afgelopen seizoen via de nacompetitie naar het hoogste niveau.In ze zaterdagafdeling van de Derde Divisie spelen Quick Boys en Scheveningen. Verder komen in deze klasse maarliefst vijf beloftenteams uit: Jong Almere City FC, Jong FC Groningen, Jong FC Twente, Jong FC Volendam en Jong Vitesse. Westlandia, HBS en het gepromoveerde Quick zijn de regioploegen in de zondagafdeling van de Derde Divisie. In deze klasse speelt slechts één beloftenelftal uit het betaald voetbal, Jong De Graafschap.De Hoofdklasse A bij de zaterdagamateurs telt met zes het grootste aantal regioploegen. FC Rijnvogels (gedegradeerd uit de Derde Divisie), FC 's-Gravenzande (gepromoveerd uit de Eerste Klasse), Jodan Boys, Noordwijk, Nootdorp(gepromoveerd uit de Eerste Klasse) en Ter LeedeAlphense Boys (gepromoveerd uit Eerste Klasse), DHC en RKAVV zijn de regioploegen in de Hoofdklasse A bij de zondagamateurs.De competitie in de Tweede en Derde Divisie gaat op 26 augustus van start. De Hoofdklasse begint een week later aan het seizoen, in het weekend van 2 en 3 september. Het wedstrijdschema is nog niet bekend.Kijk hier de complete indeling van de Tweede en Derde Divisie en de Hoofdklasse.