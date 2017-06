Waar kan jij SuperDebby nog mee helpen? (juni)

DEN HAAG - De maand is weer bijna ten einde, tijd voor een terugblik! De afgelopen weken zijn er ontzettend veel mooie, bijzondere en ontroerende oproepen voorbij gekomen. In dit artikel licht ik een aantal bijzondere missies uit, waarbij jouw hulp nog heel erg welkom is!

De 89-jarige Pieter van Beek is een van de kandidaten van het nieuwe tv-programma 'Goud voor Oud' op TV West. Johan Overdevest laat wensen van eenzame ouderen uitkomen. Een wens van Pieter is om in contact te komen met leeftijdsgenoten om te praten over vroeger en het leven.Wil jij weten hoe je in contact kan komen met Pieter? Klik dan hier! De 47-jarige Rafael is al 15 jaar alleen en daar is hij nu wel klaar mee, hij is op zoek naar een leuke date. Rafael zoekt een lieve, leuke, zorgzame en trouwe vrouw tussen de 35 en 50 jaar oud met een leuke uitstraling.Wil jij meer weten over Rafael? Klik dan hier! Fred is 33 jaar, maar hij is nog steeds groot Spice Girls fan. Helaas heeft zijn vader een deel van zijn collectie meegegeven aan iemand voor een rommelmarkt. Specifiek is Fred op zoek naar de Nederlandstalige pocketboekjes, posters en de Spice World The Movie film.Wil je alles nog eens rustig teruglezen? Klik dan hier! Iedereen zit met zijn hoofd bij de zomer, maar de Haagse Aleid is al bezig met Sinterklaas. Samen met een aantal andere vrijwilligers runt ze de Facebookpagina Foodcorner070, waarop ze mensen met een klein budget helpen. In december zetten zij zich in voor de kinderen door ze allemaal een Sinterklaascadeautje te geven. Ze zijn specifiek op zoek naar (zo goed als) nieuwe cadeautjes voor kinderen in alle leeftijden.Wil je het hele verhaal lezen? Klik dan hier! De 76-jarige Maria kookt al elf jaar samen met een vriendin voor eenzame ouderen in Zoetermeer. De ouderen kunnen genieten van een heerlijk viergangenmenu voor een klein bedrag. Om er een echte avond uit van te maken wil Maria graag alles op één servies uitdienen. Helaas zijn er door de jaren heen een aantal delen van het servies gesneuveld. Maria is dus op zoek naar nieuwe borden van het Sign servies van Blokker.Wil je weten hoe het servies eruit ziet? Kan jij helpen? Klik dan hier! Louis van Emmerik heeft een bijzondere hobby, hij verzamelt pijpenrekjes. Inmiddels heeft hij er al zo'n 250 in huis hangen. Specifiek is hij nog op zoek naar een Duits pijpenrekje, maar eigenlijk zijn ze allemaal welkom. Er is wel één regel van zijn vrouw. Als er eentje bij komt, moet Louis er ook eentje weg doen!Benieuwd hoe zijn verzameling erbij hangt? Klik dan hier!