Kopstukken Quote 500-bende krijgen lagere straffen

DEN HAAG - Vier hoofdverdachten van de Haagse Quote 500-bende zijn donderdag in hoger beroep veroordeeld tot lagere celstraffen. Dat betekent dat ze niet terug de cel in hoeven, omdat ze die straf al hebben uitgezeten.

Het gerechtshof in Den Haag legde drie van hen 4,5 jaar cel op. Een vierde kreeg een gevangenisstraf van 27 maanden. Eerder legde de rechtbank straffen tot zes jaar op. Vijf verdachten waren donderdagochtend naar de rechtbank gekomen voor de uitspraak. Vier van hen waren al op vrije voeten, een vijfde zat vast voor een andere zaak en werd de zaal ingeleid door agenten.De Quote 500-bende had het gemunt op de rijksten van ons land. In een huis in de Haagse Hildebrandstraat werden slachtoffers uitgezocht, aan de hand van de lijst van zakenblad Quote De bende , waarvan de harde kern bestaat uit drie broers en een goede vriend, maakten voor miljoenen euro's buit aan sieraden, kunst en contact geld.De straffen voor de hoofdverdachten vallen lager uit omdat het hof vindt dat er minder inbraken bewezen konden worden. Ook is het hoger beroep niet snel genoeg behandeld. Ook dat levert strafvermindering op.Vier andere verdachten werden veroordeeld tot 8 maanden, 4 maanden en 50 dagen cel waarvan 40 dagen voorwaardelijk.Dat betekent dat geen van de mannen de cel meer in hoeft, op één verdachte na. Het hof vond dat de man ook nog een celstraf van drie maanden uit moest zitten. Die was daar niet blij mee, hij verliet vloekend de zaal.