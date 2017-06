Haagse modeontwerper mag show stelen tijdens Roemeense Fashion Week

DEN HAAG - De Haagse modeontwerper Michelangelo Winklaar is uitgenodigd om zijn nieuwe collectie op de Feeric Fashion Week in Roemenië te presenteren. Dit fashionevenement is volgens Winklaar de grootste modehappening van de Balkan.

'Er komen daar klanten van over de hele wereld om nieuw modetalent te ontdekken', aldus Winklaar bij mediapartner Den Haag FM. 'Wat veel mensen niet verwachten, is dat Roemenië een groot land is op mode gebied .'De 33-jarige Winklaar ontwerpt en maakt alles zelf in Den Haag. 'Mijn collectie bestaat uit met de hand vervaardigde japonnen. Elk stuk is uniek. Het hele proces gebeurt in mijn atelier op de Binckhorst.' De collectie wordt op 21 juli in de stad Sibiu gepresenteerd.