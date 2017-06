Verkeerssituatie Hobbemaplein wordt aangepakt

DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat de verkeerssituatie op en rond het Hobbemaplein met prioriteit aanpakken. Dit najaar komt het college van burgemeester en wethouders met een overzicht waarin staat hoe, wanneer en voor welke kosten de verkeersdrukte kan worden aangepakt. Een motie van de VVD die hierop aandringt, is donderdag door de gemeenteraad aangenomen.

Volgens de VVD staat de verkeersveiligheid door de toegenomen drukte zwaar onder druk. Die drukte komt onder andere doordat er verschillende straten uitkomen op het plein en er veel verkeersstromen zijn. Bovendien trekt de Haagse Markt die grenst aan het Hobbemaplein veel publiek.Ondernemers zeggen last te hebben van deze drukte en willen dat de gemeente hier wat tegen doet. Daar wordt al jaren over gesproken maar tot nu toe is er niets gedaan. Nu gaat het stadsbestuur er dus haast mee maken.