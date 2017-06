Haagse burgemeester neemt bedreiging as-Soennah moskee 'buitengewoon' serieus

DEN HAAG - De dreigbrief die deze week bij de Haagse as-Soennah moskee binnenkwam, wordt door burgemeester Pauline Krikke zeer serieus genomen. In de brief wordt gedreigd met een aanslag met een vrachtwagen. Krikke riep in de gemeenteraad op om de samenleving door deze dreigementen niet uit elkaar te laten spelen. 'Wij zijn en blijven één stad.'

Dat zei de burgemeester donderdag tijdens de raadsvergadering. Fractievoorzitter Abdoe Khoulani van de Partij van de Eenheid wilde weten wat de politie en de gemeente doen tegen dreigementen in de richting van moskeeën. 'Wordt net zoveel geld uitgetrokken voor het beveiligen van moskeeën als voor andere gebedshuizen?' vroeg Khoulani zich af. Krikke benadrukte dat er bij de beveiliging van 'bijzondere objecten', zoals moskeeën geen onderscheid wordt gemaakt op basis van achtergrond. 'De beveiliging is een informatiegestuurd proces', zei Krikke.Ze veroordeelde de bedreiging van de as-Soennah moskee en verwees naar de aanslag in een moskee in Londen enkele weken geleden. 'Geweld tegen en intimidatie van moskeeën is onacceptabel en we moeten dat met kracht veroordelen.'De driehoek van gemeente, politie en justitie heeft actie genomen om de veiligheid van moskeeën te verbeteren. Krikke: 'Het gaat langs drie lijnen. Allereerst proberen we het veiligheidsbewustzijn te verbeteren, we houden een veiligheidsschouw bij moskeeën en we doen aanbevelingen naar aanleiding van deze schouw.' Tot nu toe zijn deze veiligheidscontroles bij 34 moskeeën uitgevoerd.De Islam Democraten (ID) willen dat niet alleen de moskeeën zelf goed beveiligd worden maar ook de openbare ruimte. 'Is het mogelijk om veiligheidsmaatregelen rondom de gebedshuizen aan te brengen?' vroeg ID-fractievoorzitter Hasan Kucuk. Krikke beloofde dat te doen 'als dat noodzakelijk is'.