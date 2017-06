Zuid-Holland is tegen gasboringen: 'Geen Groningse toestanden'

Gevolgen van aardbevingen in Groningen | Foto: ANP

REGIO - Een meerderheid in de Provinciale Staten is tegen gasboringen in Zuid-Holland. Alleen VVD en PVV zijn wel voorstander van boren. In het voorstel van de SP waarover werd gestemd staat dat de Staten tegen gaswinning in Zuid-Holland zijn en vóór het opwekken van Duurzame energie.





De fracties van SP, GroenLinks, PvdD, 50Plus, PvdA, SGP en CU, CDA en D66 vinden dat gaswinning niet past binnen de Zuid-Hollandse doelstelling op het gebied van het verduurzamen van de energievoorziening. Gaswinning onder bewoond gebied is dus ook geen optie vindt Lies van Aelst van de SP: 'We hebben allemaal gezien wat er in Groningen is gebeurd. We moeten ons niet als makke lammetjes naar de slachtbank laten leiden.'



De partijen zijn bezorgd over de plannen voor mogelijke gasboringen in het Midden-Delfland en in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Gedeputeerde Han Weber van milieu moet deze zorgen nu kenbaar maken bij het Rijk. De provincie Utrecht heeft zich eerder al uitgesproken tegen de gaswinning bij Bodegraven-Reeuwijk.

