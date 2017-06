Docent kwijt, leerlingen maken proefwerk opnieuw

LEIDEN - Leerlingen van het Da Vinci college in Leiden hebben een proefwerk wiskunde over moeten doen, omdat de docent die het na moest kijken voor de school onbereikbaar is.





Die vervanger zit ziek thuis en de school kan hem niet bereiken. Hij heeft volgens de schoolleiding de toetsen van deze drie klassen meegenomen naar huis om na te kijken, maar de resultaten zijn niet teruggekoppeld. Waarom de docent niet te bereiken is, is niet bekend. Volgens de rector neemt hij de telefoon niet op. De schoolleiding heeft daarom besloten dat die ene toets opnieuw gedaan moest worden.



Volgens rector Annick Dezitter gaat het om drie klassen van de onderbouw van de locatie Kagerstraat. De wiskundeleraar die les gaf aan de klassen was op zwangerschapsverlof en werd vervangen.