Wassenaar wil 'Bloemendaal' houden

De Amerikaanse ambassade in Wassenaar in aanbouw. (Foto: ANP)

WASSENAAR - Inwoners van de gemeente Wassenaar zijn een petitie gestart tegen het verdwijnen van tuincentrum Bloemendaal. Het centrum moet plaatsmaken voor een demonstratieplek bij de nieuwe Amerikaanse ambassade langs de Rijksstraatweg. Al ruim 400 mensen hebben de petitie ondertekend.

Niet alleen moet er in de toekomst gedemonstreerd kunnen worden op de plek van het tuincentrum, ook zullen er op die plek auto's gecontroleerd moeten worden. De initiatiefnemers van de petitie stellen dat het vlakbij gelegen Malieveld een prima plek is voor mensen om te protesteren.'In de wijde omgeving is geen vergelijkbaar groen tuincentrum', zeggen de buurtbewoners. Teleurgesteld schrijven ze dat deze nu 'gedoemd is te verdwijnen om onbegrijpelijke redenen.'