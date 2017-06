Haase geeft voorsprong weg in Eastbourne

Robin Haase in actie (foto: ANP)

DEN HAAG - Robin Haase is er donderdag niet in geslaagd om de kwartfinales van het grastoernooi in het Engelse Eastbourne te bereiken. De Nederlander gaf de wedstrijd uit handen en verloor in drie sets van de Rus Daniil Medvedev: 6-4 1-6 2-6.





De Hagenaar toonde in de eerste set zijn goede vorm. Hij brak in de vijfde game de service van de nummer 52 van de wereldranglijst en deed dat ook in de volgende servicebeurt van de Rus. Ondanks een rebreak wist Haase daardoor de eerste set te pakken.





Beter dan Mahut



Daarna ging het mis. Hij werd al snel gebroken en wist in twee sets slechts drie games te pakken, en gaf zo in een kleine drie kwartier zijn voorsprong weg. In de eerste ronde van het voorbereidingstoernooi op Wimbledon versloeg Haase nog het Franse servicekanon





