Haagse pandbrigade gaat ingrijpen bij vocht- en schimmelwoningen

DEN HAAG - Huurders van corporatiewoningen die last hebben van vocht en schimmel in hun huizen, kunnen de Haagse pandbrigade inschakelen. Die kan ingrijpen als er gevaar is voor de gezondheid van de bewoners en corporaties dwingen om het probleem aan te pakken.

Een motie van de PvdA hierover krijgt donderdagmiddag een ruime meerderheid. Volgens de partij is vocht en schimmel in honderden sociale huurwoningen 'al veel te lang een groot probleem'. Ook Omroep West kreeg op het meldpunt vocht en schimmel in huurwoningen tientallen klachten. Woningcorporaties zouden soms te weinig doen om de problemen op te lossen.De PvdA is blij dat huurders nu een beroep kunnen doen op de pandbrigade om corporaties te dwingen voor een oplossing te zorgen. 'Als huurders last hebben van schimmel dan kunnen ze de pandbrigade inschakelen,' legt PvdA-raadslid Rajesh Ramnewash uit. 'Die gaat vervolgens kijken en als er een situatie is waarbij de volksgezondheid in het geding is, dan krijgt de woningcorporatie een aanschrijving van de pandbrigade. De corporatie is dan verplicht om de woning op te knappen. Doet de corporatie dat niet, dan doet de gemeente dat. De rekening gaat vervolgens naar de corporatie.'Bij particuliere huurders was dit al mogelijk. 'Het is goed dat dit nu ook kan bij huurders van corporatiewoningen,' vindt Ramnewash. 'Want op dit moment zorgen de woningcorporaties onvoldoende voor goede oplossingen. Te veel kinderen leven in ongezonde situaties vanwege de schimmel. Wij willen dat dit nog dit jaar wordt aangepakt.'Volgens Ramnewash is de motie een stevig signaal aan de woningcorporaties. 'Het is een signaal van de hele raad. Woningcorporaties moeten nu structureel gaan investeren in woningen. Het moet echt afgelopen zijn met ongezonde situaties.'Daarnaast wil een meerderheid van de raad dat de gemeente juridische stappen neemt als woningcorporaties woningen niet goed onderhouden of achterstallig onderhoud niet wegwerken. Een PVV-motie hierover kreeg voldoende steun. Collegepartijen D66 en de Haagse Stadspartij en oppositiepartijen ChristenUnie/SGP en de Partij voor de Dieren stemden tegen.