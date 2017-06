Hagenaar die eigen huis in brand stak blijft vastzitten

DEN HAAG - De 62-jarige Hagenaar die op 30 maart dit jaar zijn woning aan de Schaarsbergenstraat in Den Haag in brand stak, stond op het punt opgenomen te worden met een rechterlijke machtiging. De bewoner reageerde daarop door brand te stichten in de woning.

De Haagse rechtbank heeft donderdag besloten dat de man voorlopig niet wordt vrijgelaten. Zijn advocaat had om schorsing van het voorarrest gevraagd, omdat de verdachte geen gevaar meer zou vormen.De verdachte was namelijk weer begonnen met het slikken van zijn medicatie. Dit argument overtuigde de rechtbank niet. Daarnaast vrezen de rechters dat vrijlating van de verdachte tot onrust in zijn woonplaats zal leiden. 'Voor de buurt is de brand heel erg geweest', sprak de rechtbankvoorzitter.Door de brand moest de straat worden afgezet en werden enkele omliggende woningen ontruimd. De Hagenaar vertelde donderdag bij de rechtbank dat hij op 30 maart niet in de gaten had dat er hulpverleners bij hem voor de deur stonden om hem op te nemen.'Ik dacht dat het dieven waren', zei hij. 'Daarom heb ik het gedaan , dat is de enige reden.' De man zou volgens het Openbaar Ministerie brandstof hebben gebruikt bij het aansteken van het vuur.De zaak komt binnen drie maanden opnieuw voor de rechter. De politie doet nog onderzoek naar de ernst van de brand. Het is niet duidelijk of andere personen gevaar hebben gelopen.