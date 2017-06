NFI: dna-onderzoek in zaak Victor 't Hooft zou nu anders gedaan worden

DEN HAAG - Het Nederlands Forensisch Instituut erkende donderdag in de rechtbank dat het dna-onderzoek in de moordzaak van Victor 't Hooft nu anders zou gaan. 'Er zijn inmiddels nieuwe technieken beschikbaar. Daarmee zou je nu verder komen dan toen.' Remond P., veroordeeld voor de moord op vastgoedhandelaar Victor 't Hooft in 2007, spande een rechtszaak aan.

P. eist in een kort geding het dna-materiaal dat tien jaar geleden door het Openbaar Ministerie is veiliggesteld. P. zegt onschuldig vast te zitten en wil dat aantonen met nieuw dna-onderzoek.Het Openbaar Ministerie weigert het dna-materiaal af te geven. Volgens de landsadvocaat is er onvoldoende zicht op nieuwe onderzoeksresultaten. 'Alles is toentertijd onderzocht en er is geen dna van een derde persoon gevonden.'De advocaat van Remond P., Carry Knoops, denkt daar anders over. 'We hebben acht dna-deskundigen geraadpleegd, we zijn al vier jaar bezig met onderzoek en de conclusie is dat er onvoeldoende onderzoek is gedaan naar secundaire dna-overdracht.'Volgens Knoops zijn er inmiddels nieuwe methoden beschikbaar om dna van verschillende mensen beter te onderscheiden. De advocaat hoopt zo aan te tonen dat er een derde persoon in het spel is, naast Remond P. en Victor 't Hooft. Het NFI erkende in de rechtszaal dat de techniek op het gebied van dna-onderzoek sinds 2012 een vlucht heeft genomen.Vastgoedhandelaar Victor 't Hooft werd op 7 november 2007 doodgeschoten in zijn tuin door een of twee gemaskerde mannen. De dader zou hem hebben opgewacht en tijdens een worsteling hebben neergeschoten. Daarna zou de dader over 't Hooft heen zijn gebogen en nog meerdere schoten hebben gelost.Hoewel dna van Remond P. werd gevonden op het slachtoffer, ontkent hij dat hij de dader is . Kort voor de moord tankte hij wel bij het benzinestation aan de overkant van de weg. Hij had een loopneus, misschien is zijn dna zo op de toonbank gekomen. Diezelfde toonbank werd acht minuten later ook aangeraakt door de vrouw van 't Hooft, die daar toevallig ook tankte. Die kan het dna hebben overgedragen op het slachtoffer.De rechter moet beslissen of aanvullend onderzoek in de zaak van Remond P. nodig is en of dat zou kunnen leiden tot nieuwe inzichten. Knoops is overtuigd: 'Wij bereiden een herzieningsverzoek voor en gaan uit van nieuwe feiten die aan het licht zullen komen.' De rechter doet op 13 juli uitspraak.