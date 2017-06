3 October Vereeniging wijkt tijdelijk uit naar terrein Sporting Trigon

DEN HAAG - De Pleintaptoe en het Minikoraal tijdens de 3 October viering zijn dit jaar op het terrein van Sporting Trigon. Normaal zijn deze evenementen op de Garenmarkt, maar de 3 October Vereeniging moet uitwijken omdat deze locatie niet beschikbaar is vanwege de bouw van een parkeergarage.

De werkzaamheden op de Garenmarkt zijn ook volgend jaar nog niet afgerond. Maar in 2019 keert de Pleintaptoe en het Minikoraal hier weer terug. Sporting Trigo ligt aan de Cronesteinkade, net buiten de singels. Omdat het om een tijdelijke oplossing gaat, heeft de organisatie ingestemd met deze locatie.Het Huigpark was eerder in beeld als mogelijke locatie, maar de omwonenden waren daar niet blij mee. De Vrienden van het Singelpark vreesde ook voor schade en overlast. De gemeente ging daarom op zoek naar een nieuwe locatie.