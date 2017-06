Praten over niet roken en niet drinken? Zuid-Hollandse ouders doen het

REGIO - Praten over niet roken en niet drinken onder je achttiende. Het zijn meestal niet de makkelijkste gesprekken tussen ouders en hun kinderen. Maar Zuid-Hollandse ouders vermijden het niet, blijkt uit een onderzoek. Ruim zeven op de tien ouders heeft het er namelijk regelmatig met hun kinderen over.

De hoge cijfers zijn in lijn met de nieuwe NIX18-campagne, die laat zien dat praten met kinderen over roken en drinken zin heeft. Toch zijn de gesprekken niet altijd even gemakkelijk. Vooral als kinderen naar een feestje gaan waar mogelijk gedronken wordt of als hun kroost alleen op vakantie gaat, is het volgens ouders soms moeilijk om de boodschap over te dragen.Als het gespreksonderwerp ter tafel komt, dan is dat voornamelijk tijdens het avondeten. Ook op de bank tijdens het tv-kijken wordt het onderwerp regelmatig aangesneden. Als er in de media aandacht is voor roken en alcoholgebruik, dan is dat voor ouders vaak een extra aanleiding om erover te praten.