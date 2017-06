Groot 'mysterie' bij Museum voor Oudheden in Leiden

Foto: Frank van Deutekom

LEIDEN - R.C. Reuver is dood en hij heeft een mysterie achtergelaten. Wie is dood? R.C. Reuver. Een louche archeoloog en zijn mysterie heeft alles te maken met archeologische vondsten in Zuid Holland. Dit is het verhaal achter Museum Escape. Een Escape Room die donderdag de deuren opende in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden.

Een escape room is een spel voor jongvolwassenen en volwassenen. Soms komen de spelletjes in opspraak, zoals de ‘Anne Frank Escape game’ van een bedrijf uit Valkenswaard. Maar vaak zijn ze gewoon leuk en spannend. Het doel van alle spelen is om aan de hand van allerlei opdrachten en puzzels een uitweg te vinden. In het geval van Museum Escape moet je een mysterie oplossen.



Die R.C. Reumer is ontsproten aan het brein van de bedenkers. Eén van hen is Marc van Hasselt, zelf archeoloog. 'We zijn al een hele tijd bezig met erfgoed, musea en kastelen etcetera. Om dat te combineren met een spel was eigenlijk een heel natuurlijke stap voor ons’.



Niet alledaags, dus dat past hier prima



Toen het spel was ontwikkeld, toonde het Rijksmuseum voor Oudheden interesse. ‘Je moet als museum laten zien dat je een levendige en actieve instelling bent’, zegt directeur Wim Weijland. ‘En zo’n Museum Escape is niet iets alledaags en past daarom ook prima hier’.



Om alles te bekostigen sprong ook de Provincie Zuid Holland bij. Een deel van de investaris van de ‘room’ is overigens afkomstig uit het depot van het Leidse Rijksmuseum. Die spullen liggen wel in een vitrine, en de bezoeker wordt op het hart gedrukt om de vitrines gewoon heel te laten. De echte opdrachten liggen ergens anders.



Mysterie net niet opgelost



Uiteraard kunnen we niet teveel vertellen over de opdrachten en de geheime foefjes, maar leuk is het wel, merkte Omroep West verslaggever Frank van Deutekom die als een van de eersten naar binnen mocht. Zijn groep redde het overigens niet om het geheim van die louche archeoloog RC Reuver op te lossen binnen de 45 minuten die ervoor staan.



Gratis is het niet, en ook de museumjaarkaart is niet geldig. Per groep van maximaal 7 personen betaal je door de week 99 euro en in het weekend 109. De entree van het museum is vervolgens wel gratis. Nog een reden voor het museum om mee te werken. ‘Het publiek dat naar zo’n escape room komt, is doorgaans toch een ander publiek dan dat van ons, zo komen ze hier ook binnen!’, zegt een medewerker.



Tournee



De Museum Escape is nog tot 3 september te zien in het Rijksmuseum voor Oudheden. Daarna trekt het spel naar verschillende musea in Nederland. Als eerste wordt dan Amsterdam aangedaan. Directeur Weijland van het Rijksmuseum voor Oudheden hoopt dat zijn spullen dan ook meetrekken. ‘Ah joh, vul een bruikleenovereenkomst in en dan komt het vast goed’, zegt hij donderdag bij de opening tegen de glunderende bedenkers van het spel.





Door: Frank van Deutekom Correctie melden