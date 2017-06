Juni 2017 is de warmste in onze regio sinds 1951

Droge grond in Woubrugge (foto: Ton Wesselius)

DEN HAAG - De afgelopen junimaand is in onze regio recordwarm geweest. Sinds het begin van de metingen in 1951 is de gemiddelde temperatuur in juni niet zo hoog geweest als in deze maand. Het gemiddelde zal hoogstwaarschijnlijk uitkomen op 18,0 graden.

Het vorige record stond genoteerd bij de junimaand van 1976 toen het gemiddeld 17,7 graden was. De metingen zijn afkomstig van Schiphol, maar zijn goed bruikbaar voor het noordelijk deel van Zuid-Holland.



De maand was verder zonnig en bijzonder droog. Zo viel er van 10 t/m 21 juni geen druppel regen en droog de bodem enorm uit. Dijken werden gecontroleerd op schade. Verder moesten land- en tuinbouwers hun gewassen regelmatig beregenen.



Wisselvallig



De maand eindigde echter met meer bewolking en hier en daar regen. Tot en met het weekend blijft het wisselend weer met soms zon, maar vooral op zaterdag ook regen. Begin volgende week wordt het droger en loopt het kwik mogelijk weer op tot boven de 20 graden.



Door: Huub Mizee