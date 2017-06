Na 79 jaar einde aan banketbakkerij Gordijn

(Beeld: Omroep West)

DEN HAAG - Uit alle hoeken van Den Haag komen mensen naar bakkerij Gordijn, voor hun onvolprezen gebak. Maar na 79 jaar komt er een einde aan de banketbakkerij in de Wagenstraat. Er is geen opvolger gevonden en dus moet de winkel noodgedwongen sluiten.

Niets wijst er donderdag op dat het bijna over is voor de decennia oude bakkerij. De taart wordt gewoon gemaakt en de klant geholpen.



Maar het einde van Gordijn gaat niet ongemerkt voorbij. Vaste klanten komen donderdag met bossen bloemen de zaak in om afscheid te nemen van bakkersechtpaar Koos en Joke den Heijer.



Zaterdag laatste dag



Als klein jongetje komt Koos werken bij opa Gordijn in de bakkerij en neemt de zaak uiteindelijk over. Maar 52 jaar nadat Koos begint zit het er toch echt op, nu er geen opvolging is. Aanstaande zaterdag is de laatste dag dat de bakkerij open is.



Door: Redactie Correctie melden