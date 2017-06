Acht restaurants onder een dak in hartje Den Haag

DEN HAAG - In hartje Den Haag is donderdagavond Hofhouse officieel geopend. Een plek met acht restaurants onder één dak.

Burgers, Mexicaans eten, de Aziatische keuken en een saladebar, van alles is er te eten en te drinken bij de foodbars. Zes vaste ondernemers hebben zich in Hofhouse gevestigd. De twee andere stands zijn pop-up plekken en worden per seizoen ingevuld.Een van die plekken wordt nu bezet door Babette Looije van Lekkernijs. 'Wanneer het concept een succes wordt en ik moet in september weg, dan zou ik wel even gaan huilen. Of met ze gaan praten, dat kan natuurlijk ook.'