Geschorste ROC-leerling niet terug naar school na incident met pil

DEN HAAG - Een leerling van het ROC Mondriaan die hielp bij een incident waarbij een pil in het waterflesje van een docent werd gestopt, is definitief van school gestuurd. Dat heeft de rechtbank in Den Haag geoordeeld. De jongen had een kort geding aangespannen tegen het ROC Mondriaan, omdat hij het niet eens was met het besluit van de school om hem weg te sturen.





Voor een derde jongen werd een speciaal traject gestart. Hij filmde het voorval en leverde de bewuste cafeïnepil die in het flesje werd gestopt. Volgens de school zorgde hij al langere tijd voor problemen op de school en was het dus gerechtvaardigd om hem begin dit jaar van school te sturen. Leerlingen en docenten zouden bovendien ernstige bezwaren hebben bij een terugkeer van de jongen.



Ziekteverlof



De docent in kwestie heeft, zo is te lezen in het vonnis, nog altijd veel last van het voorval. Hij is nog steeds met ziekteverlof en loopt bij een psycholoog.



Bekijk de beelden van het incident:



