Internetkabels Omroep West tijdens werkzaamheden Rotterdamsebaan beschadigd

DEN HAAG - Tijdens werkzaamheden donderdagmiddag aan de Rotterdamsebaan zijn de internetkabels van Omroep West kapot getrokken. Daardoor zijn wij lastig te bereiken.

Tijdens het plaatsen van damwanden, is op dertien meter diepte een buis geraakt waar de glasvezelkabels van Omroep West doorheen lopen. Met man en macht wordt er op het bouwterrein van de Rotterdamsebaan op dit moment gewerkt om de kabels te herstellen.De redactie van Omroep West is wat lastiger te bereiken. Veel mailtjes blijven nog hangen en bereiken de redactie niet. Bij dringende zaken zijn we wel telefonisch te bereiken via onze tiplijn: 070-3078008.