Nederlandse beachvolleybalsters vroeg klaar in Porec; Brouwer/Meeuwsen wel door

DEN HAAG - Voor alle Nederlandse beachvolleybalsters zit het majortoernooi van Porec er al vroeg op. De duo's Manon Nummerdor-Flier/Marleen van Iersel en Madelein Meppelink/Sophie van Gestel eindigden in hun groep onderaan.

Jolien Sinnema en Joy Stubbe mochten als nummers drie van hun poule wel verder, maar ze vlogen er daarna in de tussenronde alsnog uit. Sinnema en Stubbe moesten in de eerste knock-outronde buigen voor het Duitse koppel Julia Sude/Chantal Laboureur: 14-21 14-21.In het mannentoernooi wonnen Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen donderdag hun eerste twee groepswedstrijden. De winnaars van olympisch brons bij Rio 2016 zijn daardoor al verzekerd van een vervolg in het toernooi uit de World Tour in het Kroatische zand. Brouwer en Meeuwsen spelen vrijdag hun laatste poulewedstrijd.