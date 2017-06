'Haatimam' Tarik Chadlioui gearresteerd in Engeland

De omstreden imam Tarik Chadlioui in actie in Boskoop (Foto: Facebook)

BOSKOOP - De omstreden haatprediker Tarik Chadlioui is gearresteerd in Engeland en wordt uitgeleverd aan Spanje. Dat meldt De Telegraaf. De ‘haatimam’, beter bekend als Tarik Ibn Ali, is aangehouden vanwege een terreuronderzoek.





Gevreesd werd dat Chadlioui aan haatzaaien heeft gedaan in Boskoop. Chadlioui was actief voor Sharia4Belgium. Het Boskoopse moskeebestuur heeft de burgemeester en de politie ervan verzekerd dat de uitspraken van de Belgische imam binnen de grenzen van de Nederlandse wet zijn gebleven.



Vorig jaar bezocht Chadlioui de opening van de moskee in Boskoop. Daar sprak hij de aanwezigen, vooral kinderen, toe. Dat leidde tot veel boosheid bij de Alphense burgemeester Liesbeth Spies en de politie. Zij voelden zich gepiepeld door het moskeebestuur omdat zij niet op de hoogte waren van Chadlioui's komst. Toenmalig minister Ard van der Steur (VVD) moest er kamervragen over beantwoorden.

