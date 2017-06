Arno Havenga presenteert waterpoloselectie voor WK

REGIO - Bondscoach Arno Havenga heeft donderdag de selectie van dertien waterpolosters gepresenteerd waarmee hij komende maand naar het WK gaat. Oranje bereikte twee jaar geleden bij de mondiale titelstrijd in Kazan verrassend de finale, waarin de Verenigde Staten met 5-4 te sterk waren. De ploeg van Havenga pakte vervolgens ook zilver op het EK, maar liep kwalificatie voor Rio 2016 mis.

De Nederlandse bondscoach doet bij het WK in Boedapest een beroep op vertrouwde namen als keepster Laura Aarts, Lieke Klaassen, Yasemin Smit, Sabrina van der Sloot en Maud Megens. Twee speelsters van GZC Donk uit Gouda, Marloes Nijhuis en Nomi Stomphorst, zijn opgeroepen. De Leidse ZVL-speelster Kitty Lynn Joustra zit ook bij de selectie.De selectie bestaat verder uit Debby Willemsz, Amarens en Dagmar Genee, Vivian Sevenich en de talenten Ilse Koolhaas.Ter voorbereiding op het WK doet Oranje komende week mee aan het toernooi om de Domstad Trofee in Utrecht. Op donderdag 13 juli vliegen de waterpolosters naar Boedapest, waar ze het WK drie dagen later openen tegen Frankrijk. De andere tegenstanders in de poule zijn Japan (18 juli) en gastland Hongarije (20 juli). De poulewinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales, de nummers twee en drie moeten zich via de tussenronde voor de laatste acht zien te plaatsen.Havenga rekent op overwinningen op Frankrijk en Japan. 'Dat zijn we aan onze stand verplicht.' In het duel met Hongarije, een herhaling van de laatste EK-finale, staat dan de groepswinst op het spel. 'Zij zijn in mijn ogen favoriet. Ze spelen thuis en hebben ons in de laatste EK-finale verslagen. Het is voor ons een prachtige uitdaging om in een waterpologek land voor overvolle tribunes het gastland te verslaan.'