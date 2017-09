Babbeltrucverdachten gefilmd in de flat van hun 77-jarige slachtoffer

DEN HAAG - Met een smoes over een waterlekkage weten een man en een vrouw binnen te komen in de flat van een 77-jarige vrouw. Hoewel die het meteen al niet vertrouwt, kan ze niet voorkomen dat de twee met een paar honderd euro vertrekken. De verdachten zijn gefilmd in de hal en de lift van de flat.

Het slachtoffer woont in een flat aan de Neherkade in Den Haag. Op maandagmiddag 24 april wordt er aangebeld bij de voordeur. Dat vind de vrouw meteen al vreemd, omdat er normaal gesproken wordt gebeld bij het centrale portiek. Ze doet niet meteen open en kijkt eerst wie er staat. Het blijkt een vrouw te zijn, die zegt dat de van de woningbouwvereniging is en dat er een waterlekkage aan de gang is.De bewoonster doet open en de vrouw komt naar binnen, gevolgd door een man. De man neemt het slachtoffer mee naar de keuken. Hij controleert de gootsteen en rommelt wat in de kastjes. De vrouw is inmiddels verder de woning in gelopen. Het slachtoffer vertrouwt de twee niet en wil daarom haar dochter bellen, maar de telefoon wordt uit haar handen getrokken.De 77-jarige vrouw roept dat de twee weg moeten gaan en dat doen ze uiteindelijk. Even later merkt ze dat er een paar honderd euro uit haar portemonnee is gehaald. Gelukkig zijn er beelden van de verdachten. Ze zijn te zien in de hal en de lift van de flat.De vrouw is vrij klein en draagt donkere kleding. Ze heeft een bril met een zwart montuur op. De man is juist erg lang. Hij is netjes gekleed, draagt een petje en heeft een netjes getrimd baardje. Ook heeft hij een paraplu bij zich.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem