Het zou je buurman zijn... Happy Halloween!

Remy van Onselen bouwt in Voorburg een Halloween-dorp

DEN HAAG - Remy van Onselen staat in Voorburg-Noord bekend als stadsjutter. Dagelijks fietst hij met zijn bakfiets de wijk door op zoek naar bruikbare spullen voor 31 oktober, dan is het namelijk Halloween!

Geschreven door Redactie SuperDebby

Wat een paar jaar geleden begon met een paar versierinkjes is inmiddels een bijna volledig Halloween-dorp geworden. Remy is nu hard op zoek naar installatiedraad om zijn werk te vervolmaken.



Honderden kinderen en hun ouders komen ieder jaar langs om te griezelen in de tent die Remy in oktober opstelt. Weer of geen weer, griezelen kun je in de Frederik van Edenstraat in Voorburg. En in de omliggende straten, want zijn Halloween-'bloed' drijft steeds verder... Met de spullen die Remy vindt, maakt hij de prachtigste dingen; een hekwerk van plastic pijpen, een doodshoofd van melkflessen en voor de bruidsjurk (!!) die hij laatst tijdens zijn strooptocht vond heeft hij ook al een mooi plan.



Het thema van dit jaar wordt 'iets met skeletten'. Op de verlanglijst van Remy staat nog een bepaalde pop, maar die kost veel geld. Met het (installatie)draad dat hij ophaalt hoopt hij het geld daarvoor bij elkaar te kunnen krijgen. Heb jij iets liggen? Laat het ons weten! Mail naar superdebby@omroepwest.nl of bel met 070 307 88 88. En neem vooral ook een kijkje in Voorburg deze Halloween!