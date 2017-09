Willem zoekt Nootdorpse koe op PSP-verkiezingsposter van weleer

De PSP-poster, gefotografeerd door Hendrik Jan Koldeweij

DEN HAAG - Het is verkozen tot de beste verkiezingsposter allertijden. Een koe en een blote vrouw gefotografeerd in een weiland in Nootdorp. Willem Janssen schrijft een boek over de landbouw en boeren van Nootdorp en nu wil hij weten wie die koe was.

Geschreven door Redactie SuperDebby

De poster van de politieke partij PSP is een iconisch beeldverslag van de vrijgevochten sixties. De vrouw op de poster, de inmiddels overleden Saskia Holleman, werd in 1970 het boegbeeld van de politieke partij PSP. Naakt stond ze in het weiland in Nootdorp tussen de koeien. Alle koeien sprongen weg, op een na. Die keek recht in de camera. Bijzonder.



Willem zou voor de volledigheid van zijn boek en gewoon uit enorme nieuwsgierigheid willen weten wie de koe is en van wie zij was. 'De vrouw heeft heel veel aandacht gehad, maar de koe is volslagen onbekend. Dat is uiterst merkwaardig', zegt Willem.



De PSP-poster is jaren later verkozen tot een van de beste verkiezingsposters aller tijden. Kun je Willem helpen met het mysterie? Laat het ons weten! Mail naar superdebby@omroepwest.nl of bel met 070 307 88 88