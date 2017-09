Dinsdag 5 september in Team West

Foto: Omroep West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 5 september ziet u de volgende zaken:

Geschreven door Team West

- Beelden van de verdachten van een woninginbraak in Rijswijk.

- Nieuwe vragen over de dood van Mustafa Ates. Het lichaam van de 50-jarige inwoner van Vlaardingen werd in juli gevonden op een parkeerplaats in Rijswijk. Hij bleek het slachtoffer van een misdrijf te zijn.

- Ook nieuwe informatie over de dodelijke schietpartij aan de Sylvain Poonsstraat in Den Haag, waarbij de 39-jarige Farid uit Houten om het leven kwam. Er is onder andere een beloning van 20.000 euro uitgeloofd.

- Tijdens een woningoverval in Leiden gaat één van de overvallers de deur uit om geld te pinnen. Daarbij is hij gefilmd.

- Tot slot is de politie op zoek naar meer informatie over de dood van een 45-jarige vrouw uit Maasland.



Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.