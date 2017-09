Met een fiets voel je je een echte Nederlander; Vluchtelingenwerk zoekt fietsen

Dankzij een fiets voelen vluchtelingen zich een echte Nederlander (Foto: Pixabay)

DEN HAAG - Elke Nederlander heeft er wel een, een fiets. Vluchtelingen die naar Nederland komen willen natuurlijk inburgeren en de stad onveilig maken met hun nieuwe stalen ros. En daarom is Stichting Vluchtelingenwerk op zoek naar fietsen die niet meer gebruikt worden. Ze schakelde de hulp van SuperDebby in.

Geschreven door Redactie SuperDebby

'Om als vluchteling in Nederland snel in te burgeren is het heel belangrijk om een fiets te hebben', zegt Carlijn French van Stichting Vluchtelingenwerk. 'Zo kunnen ze zich niet alleen makkelijk verplaatsen, maar ze voelen zich ook meer een 'echte Nederlander'.'



Elk jaar zijn er daarom tientallen nieuwe fietsen nodig om aan vluchtelingen te schenken. Deze fietsen worden allemaal gedoneerd door mensen die een oude fiets hebben staan of die hun fiets niet meer gebruiken. De fietsen hoeven niet helemaal meer goed te werken. Kleine reparaties neemt de stichting voor rekening.



Heb jij thuis nog een fiets staan die niet gebruikt wordt? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl of bel met 070 307 88 88