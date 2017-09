Wandelaar Rob vraagt zich af: Waar komt het kleverige zand vandaan bij de Zandmotor?

DEN HAAG - De 74-jarige Rob van Olphen uit Den Haag wandelt graag op het strand. En daar gaat precies zijn vraag over: 'Hoe komt het dat je bij de Zandmotor kleverig bijna modderig zand hebt dat nauwelijks van je voeten afgaat? Waarom is het een soort modder dat aan je tenen blijft kleven?'

Geschreven door Redactie SuperDebby

Natuurliefhebber Rob luistert graag naar SuperDebby en vraagt zich al jaren af waarom het zand zo raar is bij de Zandmotor. Een à twee keer per week wandelt hij met zijn vrouw of alleen op blote voeten op het strand bij de Zandmotor.



'Het valt me al heel lang op en nu de laatste keren had ik vreselijke moeite om mijn voeten goed schoon te krijgen. Er ligt een dun laagje zand aan de ooppervlakte en als je wat weghaalt, kom je die zwarte substantie tegen. Dat is raar. Je zou bijna denken dat het teer is', vertelt Rob.



De Zandmotor is ondanks het gekke zand Rob's favoriet. 'Het is zo'n serene sitile en je ziet zoveel kleuren. Prachtig.'



Weet jij wat het is en kun je Rob aan een antwoord helpen? Mail naar superdebby@omroepwest.nl