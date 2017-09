Kilo sieraden en antiek kruis gestolen bij woninginbraak Rijswijk

RIJSWIJK - Bij een woninginbraak aan de Generaal Spoorlaan in Rijswijk wordt een flinke buit meegenomen: de inbrekers vertrekken met een kilo aan sieraden en een antiek gouden kruis. De drie verdachten van de inbraak zijn vastgelegd door een bewakingscamera.

De inbraak vindt plaats op dinsdag 4 april. Als de bewoner thuis komt, blijkt dat de deur is geforceerd en dat het huis is doorzocht. Een buurman heeft die middag een vreemde vrouw gezien bij de woning. Mede aan de hand van die verklaring heeft de politie de verdachten gevonden op camerabeelden uit de buurt.Daarop is te zien hoe een man en twee vrouwen naar de flat lopen en naar binnen gaan. Vanwege werkzaamheden stond de portiekdeur open. Even later komen ze weer naar buiten en dan sjouwt de man de buit met zich mee.De bewoners missen een roze hoedendoos met daarin een kilo aan sieraden. Ook een antiek gouden kruis van 7 bij 4,5 cm is weg. Het komt uit Parijs, is bewerkt met versieringen en is van de vader van de bewoner geweest. De politie hoort het graag als u weet waar het nu is, of als het u te koop is aangeboden.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem