Nieuwe vragen over de dood van in Rijswijk gevonden Mustafa Ates

RIJSWIJK - De 50-jarige Mustafa Ates uit Vlaardingen, die op 22 juli vermoord werd gevonden in Rijswijk, is vermoedelijk een dag eerder op een andere plek om het leven gebracht. De politie heeft na anderhalve maand onderzoek nieuwe vragen over zijn leven, zijn werkzaamheden als klusjesman en de plaats waar zijn lichaam is gevonden.

Het lichaam van Mustafa werd op zaterdagochtend 22 juli rond 05.00 uur gevonden op een verlaten parkeerterrein aan de Van der Kooijweg in het zuiden van Rijswijk. Hij bleek met geweld om het leven te zijn gebracht. Na onderzoek lijkt het er op dat hij ergens anders is vermoord en dat zijn lichaam daarna is achtergelaten op de parkeerplaats.Het is nog niet duidelijk waar Mustafa is omgebracht, maar de politie heeft wel een beeld wanneer dat moet zijn gebeurd: op vrijdag 21 juli, ergens tussen 11.00 en 19.00 uur. Het onderzoeksteam wil daarom precies weten wat er die dag met Mustafa is gebeurd. Iedereen die hem nog heeft gezien of heeft gesproken, wordt gevraagd om contact met de politie op te nemen.Die vrijdag rond 12.45 uur zag een getuige Mustafa nog lopen op de Schiedamseweg in zijn woonplaats Vlaardingen. Hij droeg toen dezelfde kleding als waarin hij in Rijswijk wordt gevonden en stapte daar bij een rotonde in een witte personenauto. Uiteraard wil de politie weten bij wie hij instapte.Mustafa woonde in Vlaardingen en was een bekend gezicht in de Turkse gemeenschap daar. Iedereen kende hem als Mus Beton, omdat hij als klusjesman van alle markten thuis was. Hij kluste op een volkstuinencomplex in Vlaardingen en was regelmatig te vinden op een industrieterrein in die plaats.Wat hij precies deed op dat industrieterrein en in wiens opdracht hij daar kluste, dat is niet bekend. Mogelijk is hij op de één of andere manier in aanraking gekomen met criminelen en is er iets gebeurd dat aanleiding voor zijn dood is geweest. Alle informatie hierover is welkom bij de politie.Ook heeft de politie vragen over de woning van Mustafa. Hij huurde twee appartementen aan de Westhavenkade in het centrum van Vlaardingen. Hij was schimmig tegenover bekenden wat hij met die ruimte deed en ontving er zelden gasten. Het heeft even geduurd voordat de politie de woningen kon onderzoeken, omdat Mustafa er niet officieel ingeschreven stond. Na zijn dood bleken beide appartementen helemaal leeggehaald en schoongemaakt te zijn. Mogelijk zijn er hierdoor belangrijke sporen gewist.Uit het politieonderzoek is naar voren gekomen dat het leven van Mustafa zich grotendeels afspeelde in Vlaardingen. Voor zover bekend had hij geen contacten in Rijswijk. De recherche vraagt zich daarom af hoe en waarom zijn lichaam dan in Rijswijk terecht is gekomen. De politie houdt er rekening mee dat de dader of daders mogelijk bekend zijn in Rijswijk. De parkeerplaats aan de Van der Kooijweg is erg afgelegen, in het recreatiegebied Hoekpolder. Het is een plek die je moet kennen en waar je niet toevallig langskomt.Als u verdachte of opvallende zaken heeft gezien rond de parkeerplaats, op vrijdag 21 juli of zaterdag 22 juli voor 05.00 uur, dan wil de recherche u graag spreken. Ook als u daar die dagen bent geweest en niets opvallends heeft gezien, komt de politie graag met u in contact.Aan de Eikelenburglaan, vlakbij de vindplaats van het lichaam van Mustafa, ligt een volkstuintjescomplex. In dat complex verblijven ook veel Turkse mensen. De politie sluit niet uit dat Mustafa in het verleden op dat complex is geweest, zeker omdat hij ook in Vlaardingen kluste op een tuinhuisjescomplex. Als u daar iets over kunt vertellen, laat het dan weten.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem