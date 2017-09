Compositietekening vrijgegeven in moordzaak Farid uit Houten

DEN HAAG - De politie heeft een compositietekening vrijgegeven van een man die is betrokken bij de dood van de 39-jarige Farid uit Houten. Hij werd op tweede paasdag doodgeschoten op een parkeerplaats aan de Sylvain Poonsstraat in de wijk Wateringse Veld in Den Haag. Voor de gouden tip is een beloning van 20.000 euro uitgeloofd.

De schietpartij vond plaats op maandagavond 17 april rond 23.20 uur op het parkeerterrein vlakbij restaurant KFC en sportschool Basic Fit. Het slachtoffer werd beschoten vanuit een grijze stationwagen en overleed ter plekke in zijn zwarte Citroën C3. Getuigen vertelden de politie dat de daders in een grijze Peugeot 308 reden, die kort daarvoor op de parkeerplaats aankwam.Aan de hand van verklaringen van getuigen is een compositietekening gemaakt van een man die betrokken is bij de dood van Farid. Het gaat om een kale man van tussen de 25 en 35 jaar oud. Hij heeft een groot breed hoofd en is vermoedelijk van Antilliaanse afkomst. De politie ontvangt graag tips over zijn identiteit.Sinds de moord doet de politie onderzoek naar de aanleiding en naar het leven van Farid. Het was een bekende van de politie. Hij hield zich bezig met drugshandel en zou contacten hebben door heel Nederland, België en Duitsland. Uit verklaringen is duidelijk geworden dat er iets mis zou zijn gegaan met een levering of lading.Op de dag van de dood van Farid, maandag 17 april, is hij nog op verschillende plekken in Nederland en Duitsland geweest. Die avond had hij in Den Haag een afspraak in het criminele milieu. Hij is samen met iemand anders vanuit Utrecht naar Den Haag gereden, maar diegene is naar eigen zeggen ergens anders in Den Haag uitgestapt. De politie twijfelt aan deze verklaring en komt graag in contact met mensen die hier meer over weten.De politie wil weten wie er allemaal in het gezelschap van Farid zijn geweest op de laatste dag van zijn leven en welke afspraken hij had op die maandag 17 april. En met wie had hij een afspraak in Den Haag? De recherche wil op deze manier in kaart brengen met wie hij zaken deed en waar deze zaken uit bestonden.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem