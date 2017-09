Overvaller gaat geld pinnen tijdens woningoverval in Leiden

LEIDEN - Tijdens een woningoverval in Leiden vertrekt één van de overvallers naar een pinautomaat om geld op te nemen met de pinpas van het slachtoffer. De tweede dader blijft bij het doodsbange slachtoffer. Ondanks dat de pinner zijn best doet om zijn gezicht te bedekken, zijn er een aantal momenten waarop hij is te herkennen.

De overval vindt plaats op donderdagmiddag 6 juli even na 13.30 uur aan de Spreeuwenplaats in Leiden. De 59-jarige bewoner is die middag alleen thuis als er wordt aangebeld. Er staat een man voor de deur. Hij zegt in eerste instantie niets, maar kijkt wel opzij, alsof er nog iemand aankomt. De bewoonster krijgt er geen goed gevoel bij en wil de deur dicht doen.Maar de man duwt de vrouw naar binnen en pakt haar hardhandig vast. Hij eist geld, maar dat heeft ze niet. Al vrij snel wordt haar gezicht afgeschermd. De vrouw hoort dat er nog een tweede persoon binnen is, die op dat moment waarschijnlijk de woning doorzoekt.De mannen blijven vragen om geld. Omdat de bewoonster dat echt niet heeft, wordt ze gedwongen om haar pinpas en pincode af te geven. Eén van de overvallers vertrekt daarmee naar twee verschillende pinautomaten. Aan de Bergmolen en de Kooilaan wordt hij gefilmd. Uiteindelijk lukt het hem om 500 euro op te nemen.De man draagt een petje, een donker shirt en een iets lichtere broek. Ook heeft hij een nektasje bij zich. Hij bedekt continu zijn gezicht, maar er zijn een paar momenten dat hij iets beter is te zien.De andere overvaller blijft bij de vrouw. Ze is doodsbang dat hij haar iets aan zal doen. Op het moment dat hij haar heel even alleen laat, vlucht ze door het keukenraam naar buiten en roept om hulp. Ze is licht gewond geraakt door de harde aanpak van de twee daders.Naast de 500 euro is er ook een vrij duur horloge buit gemaakt. Tijdens de overval lijkt het er op dat de daders niet kunnen vinden waar ze naar op zoek zijn, alsof ze voor iets specifieks zijn gekomen. Mogelijk weet u hier meer over. Ook getuigen van de overval aan de Spreeuwenplaats zijn welkom. Misschien zijn de daders voor de overval al in de buurt geweest, of zijn ze daarna met een voertuig vertrokken.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem