Politie zoekt informatie en anonieme beller over dode vrouw in Maasland

MAASLAND - De 45-jarige vrouw uit Maasland die in juni overleed nadat ze zwaargewond werd gevonden in haar woning, is waarschijnlijk het slachtoffer van een misdrijf. Haar 48-jarige echtgenoot zit nog steeds vast. Een anonieme beller die eerder informatie heeft gegeven over de dood van de vrouw, wordt dringend verzocht om contact op te nemen met de politie.

Op zondag 11 juni kreeg de politie de melding dat er in een woning aan het Ingeland in Maasland een zwaargewonde vrouw zou liggen. De 45-jarige vrouw overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Uit onderzoek is gebleken dat ze waarschijnlijk door een misdrijf om het leven is gekomen.De 48-jarige echtgenoot van de vrouw is aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij haar dood. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd en waarom. Iedereen die hier meer over kan vertellen, wordt gevraagd om contact op te nemen met de recherche. Alle informatie is welkom.Op zondag 18 juni heeft iemand Meld Misdaad Anoniem gebeld en iets verteld over deze zaak. Omdat Meld Misdaad Anoniem gegarandeerd anoniem is, zijn er geen gegevens van deze persoon bekend. Nu het onderzoek wat verder is, komt de politie graag in contact met de beller, om hem of haar een aantal aanvullende vragen te stellen. Meld u bij de opsporingstiplijn of het Team Criminele Inlichtingen als u dat was en nu wel met de politie wilt praten.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem