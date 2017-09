Negentien tips binnengekomen over liquidatie Zoetermeerse René en Reneetje

ZOETERMEER - De politie heeft negentien tips ontvangen over de liquidatie van René en Reneetje van Doorn uit Zoetermeer. Team West zond afgelopen dinsdag de beelden van de liquidatie uit afkomstig waren van een bewakingscamera.

Naast Omroep West besteedde ook Opsporing Verzocht uitgebreid aandacht aan de moordzaak. Uit de videobeelden bleek dat de dubbele liquidatie goed is voorbereid.De 49-jarige vader en zijn 23-jarige zoon werden eind april doodgeschoten in hun auto op een parkeerplaats aan de Edisonstraat in Zoetermeer. De twee zaten in hun auto als de schutter, zonder dat Renee en Reneetje iets door hebben, het vuur op hen opent.De dader slaat met een vluchtauto op de vlucht, waar een handlanger de schutter opwacht. De hulpdiensten waren snel ter plaatse , maar konden niet voorkomen dat de twee overleden in de Mercedes . De politie is nog altijd op zoek naar tips rondom deze zaak.